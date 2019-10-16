Москва, 16 октября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Если Госдума до конца 2019 года примет закон о регулировании отрасли виноградарства и виноделия в РФ, то уже с января 2020 года в стране она начнёт свое развитие и будет приносить дополнительные доходы в бюджеты регионов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания рабочей группы Госдумы по вопросам виноделия, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Сегодня мы подошли к обсуждению закона о виноградарстве и виноделии. Это базовый закон, и если мы его сможем принять до конца года, мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия, а это значит — новые рабочие места и доходы в бюджет наших регионов», — заявил Володин.

В частности, по его словам, речь идёт о Краснодарском крае, Крыме, Севастополе, Ставропольском крае, Ростовской и Астраханской областях и республики Дагестан.

«У нас природно-климатические условия позволяют выращивать свой виноград — и значит, мы можем решить проблему обеспечения жителей своим качественным продуктом», — подчеркнул Володин.