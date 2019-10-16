Якутск, 16 октября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Народный депутат Якутии по Амгино-Майскому району, предприниматель Руслан Федотов признался в причастности к убийству родственника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Федотова задержали при попытке скрыться из России. Он дал признательные показания на допросе в полиции, пишет, ссылаясь на собственные источники, YakutiaDaily.

Как депутат Госсобрания пояснил следователям, он попросил избить и запугать своего племянника, убивать не просил.

Трагическое происшествие случилось почти год назад — в ноябре 2018 года. Три человека в масках расстреляли в Аге племянника Александра. Возбуждено уголовное дело. Федотов отрицал свою причастность к случившемуся и вообще отрицал родственные связи с убитым.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Руслан Федотов был выбран народным депутатом в качестве самовыдвиженца.