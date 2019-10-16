Москва, 16 октября, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Укомплектованность органов внутренних дел личным составом достигла минимума из-за пенсионной реформы, передаёт 16 октября РБК.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Полиция

По данным отчёта МВД РФ о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в прошлом году многие уволились из полиции.

Уровень укомплектованности снизился до 92,6%, по сравнению с 2017 г., как отмечается, на 1,6 процентных пункта.

Издание приводит оценку ситуации Счётной палатой: увольнения во многих случаях связаны с опасениями сотрудников полиции, что им повысят пенсионный возраст, стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию вырастет.

По словам Михаила Пашкина, председателя московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии, другой причиной являются условия труда в этой системе, где сотрудников в любое время суток могут вызвать, не дать отгул или отпуск.

Пашкин «Кому это понравится? Поэтому люди увольняются».

Напомним, закон о поэтапном повышении пенсионного возраста действует в России уже год. Конституционный суд счёл реформу законной, хотя она вызвала массовое неприятие у российских граждан.

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