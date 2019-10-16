Пхеньян, 16 октября, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную вершину горы Пэктусан верхом на белой лошади, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Bdpmax Гора Пэктусан

Сообщается, что в восхождении северокорейского лидера сопровождали кадры из центрального комитета Трудовой партии Кореи.

«Уважаемый высший руководитель верхом на белой лошади, величественно стоя на священной вершине, трогательно вспоминал трудные боевые пути и дни резкого изменения, когда массивной верой и волей Пэкту мчался вперед ради великого дела сверхдержавы», — так описывает восхождение ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике в ходе посещения фермы при одной из воинских частей Северной Кореи. Он заявил, что стране необходимо опираться на науку и технологии для самостоятельного решения задач во всех сферах жизни КНДР.