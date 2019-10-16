Биробиджан, 16 октября, 2019, 04:34 — ИА Регнум. В посёлке Валдгейм Биробиджанского района жители остались без тепла — котельная не работает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нет отопления

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Как пишет издание «Набат», в центральной районной больнице посёлка Валдгейм температура воздуха в помещении составляет +16 градусов, в средней общеобразовательной школе — +14 градусов, и дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде, а длительность самих уроков сокращена до получаса.

Детский сад и вовсе закрыт, так как здесь температура не превышает +13 градусов — родители негодуют, так как многим негде оставить малолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье тепло в дома жителей подают уже более 200 котельных.