Владивосток, , 04:50 — REGNUM Приморье входит в отопительный сезон — уже более 200 котельных подают тепло на объекты социальной инфраструктуры и в жилые дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельная Monoklon

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В Приморье отопительный сезон начался в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске, Лесозаводске, Уссурийске, а также Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пограничном, Пожарском, Ханкайском, Хасанском, Чугуевском, Яковлевском районах.

Врио вице-губернатора края Елена Пархоменко отметил, что несмотря на увеличение объёмов проводимых ремонтно-восстановительных работ, в крае всё же остаётся много сетей, где существует риск возникновения аварийной ситуации. Для ликвидации аварий создан запас расходным материалов, подготовлены мобильные аварийно-восстановительные бригады.

«Котельные отапливают 443 социальных объекта и 375 жилых домов. В Анучинском, Дальнереченском, Пожарском и Чугуевском районах подключены к теплу все объекты, в остальных муниципалитетах идёт поэтапный запуск отопления», — рассказала Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, перебои в теплоснабжении отмечают жители Ростовской области.