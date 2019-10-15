Барселона, Испания, 16 октября, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Не менее 74 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в испанской Каталонии, сообщает газета El Pais.

Полиция

Отмечается, что в ходе протестных акций отдельная часть протестующих стала бросать в полицейских бутылки, петарды и банки, а также пыталась прорвать заграждения. В ответ сотрудники полиции применили дубинки и резиновые пули против зачинщиков беспорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в центре Барселоны в Испании продолжаются столкновения между протестующими и полицией. Отмечается, что протестующие пытаются возводить баррикады, поджигают мусорные контейнеры и бросают камни и петарды в полицейских.