В Госдепе назвали условия возвращения «нормальных отношений» с Анкарой
Вашингтон, 16 октября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Давление на Турцию не прекратится, пока турецкие силы на северо-востоке Сирии не перестанут наступать, заявил представитель Госдепа, сообщает Reuters.
Если Анкара прекратит продвижение по Сирии, то у неё будет шанс вернуться к «нормальным отношениям» со Штатами, отметил американский представитель.
Пока же этого нет, поэтому Вашингтон намерен ещё «усилить санкции и другие меры, многие из которых были анонсированы администрацией, если решения этого кризиса не последует».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара не собирается, как заявляют турецкие власти, отказываться от своих планов в Сирии.
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