Тегеран, 16 октября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. 15 октября заместитель министр энергетики Ирана Хомаюн Хаэри заявил, что с начала текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) производство энергии из возобновляемых источников выросло в 2 раза, составив 1000 МВт. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Ветряк

Чиновник отметил, что министерство планирует нарастить объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников до 4000 МВт к 2022 году. По его мнению, Иран имеет подходящие условия для этого.

Хомаюн Хаэри отметил Исламскую республику, как страну богатую природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Он отметил, что в долгосрочной перспективе в Иране может производиться до 6000 МВт энергии.