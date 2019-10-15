Оттава, 15 октября, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Авиакомпания Air Canada решила изменить обращение к своим пассажирам на борту самолета. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает телеканал RT.

StelaDi Пассажир самолета

Если раньше экипажи самолетов Air Canada, как и другие авиакомпании, обращались к своим пассажирам «леди и джентльмены», то теперь они решили перейти на гендерно-нейтральный термин «все».

Связано это с тем, что на Западе определенные общественные группы считают, что количество гендеров больше чем два.

Теперь Air Canada собирается изменить руководство по бортовым объявлениям.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы все сотрудники чувствовали себя ценными членами семьи Air Canada, и в то же время заботимся о том, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и чувствовали уважение к себе, когда они решают путешествовать с нами», — сказал представитель Air Canada в интервью телеканалу CTV.