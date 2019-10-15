Барселона, Испания, 15 октября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Действующий глава Каталонии Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости от Испании после массовых акций протеста в регионе, 15 октября передает агентство Associated Press.

(сс) Generalitat of Catalonia Ким Торра

«Референдум является наиболее позитивным решением для разрешения ситуации» , — заявил Торра журналистам.

Референдум и объявление правительством Каталонии независимости от Испании привело к введению внешнего управления Мадрида, арестов и суда над лидерами «сепаратистов» региона.

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