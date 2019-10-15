Москва, 15 октября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Киев отказывается от формулы Штайнмайера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

ИА Красная Весна Учения. ДНР

«Мы уже привыкли к весьма своеобразной трактовке украинской стороной формулы Штаймайера. Но на сей раз речь идет о прямом отказе от этой формулы», — полагает сенатор.

Если Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, озвучила официальную позицию Киева, «на процессе мирного урегулирования в Донбассе можно ставить точку», считает парламентарий.

«Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуска ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться», — заявил Клинцевич.

Он хотел бы услышать официальные разъяснения Киева.

Для выполнения «политического блока» Минских соглашений, по мнению Киева, также необходимо полностью прекратить перестрелки, обеспечить СММ ОБСЕ условия для проведения мониторинга на всей территории Украины, а также вывод из страны «вооруженных формирований иностранных войск и военной техники».