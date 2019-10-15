Иерусалим, 15 октября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину просьбу о помиловании осуждённой гражданки Израиля и США Наамы Иссасхар. Об этом сообщила 15 октября канцелярия израильского премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Как уточняется, просьба была направлена российскому лидеру сегодня.

«Биньямин Нетаньяху по поручению президента Израиля Реувена Ривлина от его имени обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и возвращении её в Израиль», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Реувен Ривлин сообщил, что намерен просить о личном вмешательстве Владимира Путина в дело Наамы Иссахар и её помиловании ввиду «особых индивидуальных обстоятельств». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что соответствующее обращение будет рассмотрено российской стороной, когда оно поступит.

11 октября Наама Иссасхар была приговорена к 7,5 годам тюрьмы за попытку провезти 9,5 грамма гашиша через российский аэропорт «Шереметьево». В СМИ появлялась информация, что Москва предлагала обменять осуждённую на российского гражданина Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США, но Тель-Авив ответил отказом.