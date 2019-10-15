«Мы не сдадимся» — лидер сепаратистов Каталонии намерен обжаловать приговор
Мадрид, 15 октября, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Лидер сепаратистов Каталонии Ориол Жункерас намерен обжаловать приговор Верховного суда Испании в Европейском суде по правам человека, 15 октября передает агентство Reuters.
Òmnium Cultural
Баннер с изображением лидера сепаратистов Каталонии Ориола Юнкераса в руках демонстрантов
«Мы не сдадимся… Тюрьма и изгнание сделали нас сильнее», — сообщил Юнкерас журналистам агентства.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября испанский суд отправил Жункераса в тюрьму на 13 лет, его соратники также получили длительные тюремные срока. Осуждение сепаратистов вызвало массовые беспорядки в Каталонии.
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