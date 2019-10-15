Вашингтон, 15 октября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Согласно прогнозу МВФ, продолжение торговой войны между США и Китаем приведет к снижению обоих экономик, 15 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тогровая война между США и Китаем

При «сохранении тарифного сценария» ВВП Китая в ближайшей перспективе просядет на 2%, в долгосрочной перспективе — на 1%. Снижение ВВП США составит 0,6% в краткосрочной перспективе и также 0,6% в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября МВФ в очередной раз пересмотрел прогноз роста мировой экономики в сторону снижения.

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