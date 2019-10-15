Анкара, 15 октября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «В ходе проводимой нами и Сирийской национальной армией на северо-востоке Сирии операции «Источник мира» находящиеся там террористы будут нейтрализованы. Они препятствуют возвращению на родину сирийских беженцев, среди которых присутствуют и 300 тыс. сирийских курдов».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В то же время мы нацелены на борьбу как с Рабочей партией Курдистана и ее сирийскими продолжениями, так и с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У Турции нет никаких проблем ни с одной этноконфессиональной группой».

Турецкий лидер добавил: «В наших глазах все граждане Сирийской Арабской Республики, не запятнанные связями с террористами, равны. Мы особо протестуем против отождествления сирийских курдов с террористической группировкой Рабочая партия Курдистана».