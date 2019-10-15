Москва, 15 октября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. В Совфеде выступили против опроса о создании музея Карла Маннергейма, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Гитлер и Маннергейм в Финляндии

«У меня нет сомнений, что опрос о возможности открытия в Санкт-Петербурге музея-квартиры Карла Маннергейма, фигуры в российской истории очень неоднозначной, проводить не следует», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Наверное, с учетом заслуг барона в Первой мировой войне, как генерала русской армии, найдутся и сторонники увековечения его памяти, но противников будет, несомненно, в разы больше, рассуждает сенатор.

«Зачем на пустом месте накалять атмосферу в городе, плодить раздор, особенно в преддверии 75-летия Великой Победы. Блокада Ленинграда, к которой Маннергейм приложил руку, — незаживающая рана России, которая будет саднить вечно. Мы, конечно, должны знать людей, так или иначе оставивших след в нашей истории. Но открытие Маннергейму музея-квартиры в городе, пережившем такую страшную блокаду, нечто совсем другое. Это уже оценка его личности со знаком плюс, с чем петербуржцы, уверен, не согласятся не только сейчас, но и через 500 лет. Не согласятся никогда», — сказал Клинцевич.

Музей истории Санкт-Петербурга предлагает открыть в центре Северной столицы, в здании Конюшенного ведомства музей-квартиру Карла Маннергейма — политического деятеля Финляндии, одного из союзников Адольфа Гитлера во Второй Мировой войне. Компания «СТАРТ Девелопмент», которая является одним из потенциальных инвесторов реконструкции комплекса зданий Конюшенного ведомства в центре Петербурга, не готова самостоятельно инициировать создание там музея Карла Маннергейма ввиду «неоднозначности» этой фигуры в российской истории.

Напомним, скандальная установка памятной доски Маннергейму в июне 2016 года на Захарьевской улице вызвала возмущение в Петербурге и во всей России.