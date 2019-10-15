Минск, 15 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко 15 октября произвёл ряд кадровых назначений, в том числе назначилЮрия Назаренко заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Пресс-служба президента Беларуси Юрий Назаренко назначен заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками

Лукашенко напомнил, что руководил Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) Внутренних войск МВД Белоруссии. При этом он отметил: «Мы всегда мобилизовывали отряд для задержания и нейтрализации разного рода бандюганов и прочих».

«То, что вы не руководили соединениями, не думаю, что это большой недостаток. Вам не надо будет фронтами руководить — вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других — вам надо обеспечить порядок внутри страны, — заявил Лукашенко. — Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне».

Назаренко занял должность недавно повышенного до главы МВД Юрия Караева. После службы в СОБРе Назаренко возглавлял штаб Службы безопасности президента. Бывший начальник СБП Андрей Втюрин ушёл на повышение — стал замглавы совбеза Белоруссии и на этой должности недавно был арестован с предъявлением обвинений в коррупции.

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