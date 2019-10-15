Горно-Алтайск, 15 октября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай предложили изменить существующую сегодня систему оплаты труда учителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, этот вопрос обсудил глава Алтая Олег Хорохордин на встрече с представителями профсоюзов.

Altai-republic.ru Олег Хорохордин встретился с профсоюзным активом Республики Алтай

С системы, основанной на ученико-часах, оплату педагогов предложили заменить на оклады.

«При этом средства, предназначенные на оплату труда, рекомендуется перераспределить таким образом, чтобы размеры окладов, ставок работников в структуре заработной платы составляли не ниже 70%», — сообщили в правительстве.

По мнению профсоюзных работников, это повысит прозрачность начисления зарплат. Глава республики отметил важность этой процедуры и поручил держать её на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Алтайском крае в августе 2019 года объявили о переходе на новую модель оплаты труда в образовательных учреждениях региона. На смену «ученико-часам» придут фиксированный оклад и новый повышающий коэффициент.

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