Барнаул, , 11:03 — REGNUMАлтайские власти объявили о переходе на новую модель оплаты труда в образовательных учреждениях региона. Как сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на регионального министра образования Максима Костенко, на смену «ученико-часов» придут фиксированный оклад и новый повышающий коэффициент.

«Мы устанавливаем фиксированный оклад, а не расчётный, как было раньше. Средний оклад у нас был 2950 рублей, сейчас он с 1 сентября — 7010 рублей, почти в 2,5 раза выше», — пояснил чиновник.

По словам Максима Костенко, зарплата педагога, согласно новому коэффициенту будет выше, если численность класса превышает 14 человек. Любопытно заявление о том, что что первыми прибавку ощутят педагоги, получающие менее 15 тысяч рублей в месяц, а таковых в регионе, по оценке Максима Костенко, насчитывается порядка 4 тысяч человек. И это при том, что среднемесячная начисленная зарплата педагогов по региону составляет около 25 тысяч. При этом чиновник не исключил, что у некоторых педагогов в случае сокращения нагрузки произойдёт снижение зарплаты.

Напомним, в Алтайском крае за парты 1 сентября сядут более 275 тысяч учеников.

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