Абу-Даби, 15 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Изменения в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — произвели впечатление на российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил 15 октября в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

NGSOFT Абу-Даби

Путин отметил, что рад вновь посетить гостеприимные ОАЭ. По его словам, за время, пока автомобиль вёз его из аэропорта до дворца Каср аль-Ватан, он успел заметить положительные изменения в столице.

«Из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер назвал политический диалог России и ОАЭ содержательным и регулярным. Его предыдущий визит в эту арабскую страну состоялся в 2007 году.