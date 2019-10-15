Буйнакск, Дагестан, 15 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. В Дагестане за экстремистские призывы вынесли приговор жительнице города Буйнакска Шахрузат Даитбековой. Она размещала их в интернете в виде комментариев, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе МВД республики.

Kakprosto.ru Судебное решение

Подсудимая полностью признала свою вину. Буйнакский городской суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Дагестана Арсен Сейтуев за размещение в интернете роликов с призывами к экстремистской и террористической деятельности получил три года колонии общего режима.