Ростов-на-Дону, , 19:40 — REGNUMВ оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности признан виновным житель Дагестана Арсен Сейтуев. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе суда.

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Установлено, что в апреле 2018 года Сейтуев разместил в сети интернет видеоролики, оправдывавшие терроризм, а также призывавшие к осуществлению экстремистской и террористической деятельности. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к восьми годам колонии за вербовку граждан в ряды террористов.