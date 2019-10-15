Горно-Алтайск, 15 октября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре России, 16 и 17 октября здесь ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а температура местами опустится до —5°.

Иван Шилов ИА REGNUM Штормовое предупреждение

«В предгорьях Алтайского края местами сильные, усиление ветра 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с, по высокогорью Республики Алтай до 30 м/с; похолодание, появление временного снежного покрова», — отметили в учреждении.

В связи с этим МЧС региона предупредил жителей о возможности обрывов линий электропередач и аварий на трансформаторных подстанциях. Также возможны падения деревьев и обрушения слабозакрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения, а также туристических баз рекомендовали предпринять профилактические меры.

«Туристам рекомендовано воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеорологических явлений», — сообщили в Главном управлении МЧС.

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