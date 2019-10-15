Барнаул, , 11:35 — REGNUM В Алтайском крае на 16−17 октября передано штормовое предупреждение. Как следует из рассылки ГУ МЧС по Алтайскому краю, в ближайшие два дня регион накроет дождями с мокрым снегом, а порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алтайский край Константин Ч

Уже сегодня, 15 октября, погода испортилась в столице Алтайского края. После нескольких недель «летнего» тепла и солнца в Барнауле стало пасмурно, подул сильный ветер, сгоняя осенний наряд с деревьев.

Напомним, аналогичная погода была на Алтае в конце сентября 2019 года.

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