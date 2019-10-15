Москва, 15 октября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. История алтайских детей — «крепостных» потрясает своей жестокостью, отметила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко, комментируя опубликованную ИА REGNUM статью, в которой описана судьба шестерых детей, подвергшихся унижению и истязаниям в семье опекуна. Отвечая вопрос 17-летнего подростка из Заринска, который после всего им пережитого очень хочет вызволить из опекунского плена родного брата и двух своих сестёр, она отметила:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подростки, которые четыре года жили в семье жестоких опекунов. Алтайский край

«Дети, и без того лишенные материнской ласки и отеческого тепла, попали в руки опекунов-извергов. А окружающие, как зачастую у нас бывает, ничего не видят и не знают. Органы опеки и попечительства «выполняют» свою работу и не имеют претензий к опекунам. А работа ведь чисто для галочки.

Но детей нужно спасать, пока это не закончилось трагедией. Если их искалеченную психику уже не считать трагедией. Тем не менее убить доброту и любовь к своим близким в этих детям опекунам не удалось. Желание старшего брата взять на опекунство младших заслуживает огромного уважения. Должна отметить, что все шансы сделать это у него есть. Для начала ему необходимо поставить перед судом вопрос о признании его эмансипированным, то есть, полностью дееспособным.

Такие дела слушаются в особом порядке и срок по их рассмотрению не должен превышать двух месяцев. Получив решение на руки, он может подать заявление о назначении его опекуном младших детей. При этом, молодой человек должен иметь работу и жилье. Алексею не нужно дожидаться совершеннолетия. Уже сейчас можно действовать».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дом опекунской семьи, где жили шестеро приёмных детей. Алтайский край

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее двое подростков 15 и 17 лет сообщили, что четыре года вынуждены были провести в приёмной семье, где с ними очень жестоко обращались: больше года разнополые дети спали вшестером в одной маленькой комнате, работали за еду, подвергались истязаниям и карательной психиатрии, а также были вынуждены выпрашивать себе одежду вместо лохмотьев. В редакцию ИА REGNUM ребята обратились потому, что опасаются за судьбу своих младших братьев и сестёр, которым не удалось вырваться из лап жестокой опеки. Этой историей уже занялась прокуратура Алтайского края.

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