Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Верховный суд РФ не поддержал петербургскую компанию «Зингер Девелопмент», которую в СМИ связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, в желании создать масштабный намыв в Финском заливе.

Дарья Драй ИА REGNUM Чайки над Финским заливом

ВС РФ отказался передавать кассационную жалобу на решение нижестоящей инстанции в коллегию по экономическим спорам. Об этом свидетельствуют данные портала «Электронное правосудие».

Ранее комитет имущественных отношений Петербурга отказал компании в праве создавать намыв. «Зингер Девелопмент» попытались оспорить этот отказ в суде, но и тут застройщик в итоге потерпел неудачу: Арбитраж Северо-Западного округа подтвердил запрет на создание намывных территорий в Финском заливе, которые планировалось застроить жильем и офисами.

Верховный суд полагает, что запрет не противоречит требованиям закона и не нарушил права компании, а содержание жалобы «сводится к несогласию заявителя с оценкой доказательств, данной судами, и установленными фактическими обстоятельствами дела».

Свой иск «Зингер девелопмент» подавала к комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, третьими лицами привлекли еще шесть комитетов Смольного и дирекцию петербургской дамбы.

Согласно проекту компании, в Финском заливе должна была появиться цепь островов, на которых планировалось разместить объекты жилой и коммерческой недвижимости. Однако Смольный сделал вывод о негативном влиянии планируемого намыва на уровень подъема воды в Невской губе во время наводнений.