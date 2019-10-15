Берлин, 15 октября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания BMW опубликовала тизер нового четырехдверного купе 2-Series Gran Coupe. Изображения с авто размещены на странице BMW в Twitter.

BMW BMW 2-Series Gran Coupe

«Запуск. Начат обратный отсчет. Первый в мире #BMW 2 серии Gran Coupe», — говорится в подписи к изображению.

Премьера новинки намечена на ноябрь 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Дизайн автомобиля напоминает стиль нового хэтчбека BMW 1-Series. Известно, что новинка получит систему контроля тяги ARB и систему распределения крутящего момента BMW Performance Control.

Все технические подробности о новом BMW 2-Series Gran Coupe пока не разглашаются. Однако есть информация, что автомобиль укомплектуют модификацией M235i xDrive с двухлитровым турбодвигателем мощностью 306 л. с. и приводом 4×4.

Напомним, компания BMW в начале октября 2019 года выпустила новые «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M.

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