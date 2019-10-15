Новосибирск, 15 октября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Новосибирском зоопарке имени Р. Шило сразу три пары какаду вывели птенцов, сообщается на странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

Новосибирский зоопарк имени Р. Шило В Новосибирском зоопарке сразу три пары какаду вывели птенцов

"В каждой семье по одному птенцу. Это три разных вида: лимоннохохлый какаду, молуккский какаду и белый какаду, — отметили в зверинце. — Чтобы создать для них оптимальные условия, нужно учитывать не только видовые особенности, но и характер каждой особи. Из всех перечисленных видов меньше всего проблем с белыми какаду. Они успешно размножаются в зоологических парках. В Новосибирском зоопарке эти птицы регулярно выводят потомство. С другими какаду всё гораздо сложнее».

Как отметила заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко, например, лимоннохохлые какаду очень эмоциональны, а молуккские какаду остро реагируют на всё, что происходит вокруг.

«Когда у наших какаду вылупились птенцы, для нас начался особый период. Было сокращено число сотрудников, которые могут входить в вольеры этих птиц. Даже уборку там могли проводить только те, кого птицы хорошо знали», — уточнила Мелешко.

Птенцы появились на свет в конце июля. Сейчас они внешне уже практически неотличимы от взрослых особей.