Новосибирск, 15 октября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области расширены меры социальной поддержки многодетных семей. Теперь они вместо земельного участка могут получить единовременную денежную выплату. Изменения в региональном законодательстве одобрены на заседании новосибирского правительства накануне, 14 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Речь идёт о семьях, которые состоят на учёте на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства или в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Выплата может быть использована на приобретение земельного участка, приобретение или строительство жилья, реконструкцию, ремонт или подключение жилого дома к инженерным сетям.

Размер выплаты составляет для семей с тремя детьми — 216 тысяч рублей, с четырьмя детьми — 288 тысяч рублей, с пятью и более — 360 тысяч рублей.

Изменения затронули два закона — «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

Проект закона будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание области. При положительном решении изменения начнут действовать с 1 января 2020 года.