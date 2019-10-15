Благовещенск, 15 октября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В Приамурском НИИ сои учёные вывели новый сорт культуры, который способен переносить переувлажнение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ANDY ABIR ALAN Соя

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С учётом участившихся наводнений и паводков, которые уничтожают урожай, новый сорт сои, получивший название «Евгения», безусловно станет востребованным среди аграриев в районах с повышенным риском подтопления.

«Сорт хорош тем, что устойчив к переувлажнению. «Евгения» простояла в воде месяц и дала урожайность в 15 центнеров с гектара, при том, что все другие сорта погибли. Сейчас в планах продолжать работу по отработке сортов, устойчивых к переувлажнению», —рассказала главный научный сотрудник лаборатории физиологии растений Валентина Синеговская.

Как сообщало ИА REGNUM, урожайность соевых бобов повышают китайские учёные разработкой новых сортов.