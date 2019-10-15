Биробиджан, 15 октября, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Массовый отстрел диких кабанов в Еврейской автономной области, по мнению Россельхознадзора, остановит распространение африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ведомстве полагают, что физическое устранение переносчиков вируса АЧС позволит остановить в регионе распространение африканской чумы свиней, выявление новых очагов которой происходит практически каждую неделю.

«На особо охраняемых природных территориях будут проводить только мониторинг парнокопытных животных. В лесных массивах, граничащих с Китаем, прилегающих к населённым пунктам, диких кабанов уже начали отстреливать», — сообщил представитель Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, только в одном Ленинском районе ЕАО выявлено 10 очагов распространения АЧС.