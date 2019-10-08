Биробиджан, , 09:50 — REGNUM В Еврейской автономной области в Ленинском районе обнаружено сразу десять очагов вируса африканской чумы свиней. Все выявленные очаги приходятся на частные подсобные хозяйства, кроме того, в двух случаях охотники обнаружили в лесу мёртвых кабанов, пробы которых также подтвердили наличие вируса АЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее здесь были введены ограничения в посёлках Амурзет и Дежнево, где было забито всё поголовье свиней. В настоящее время карантин снят, помещения, где содержались свиньи, подготовлены к дезинфекции. Всего в зоне заражения сейчас находится порядка 600 свиней, 400 уже отчуждены.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной очаг вируса АЧС обнаружен в Дальнереченском районе Приморья.