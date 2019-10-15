Вашингтон, 15 октября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудник американских спецслужб, написавший жалобу о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, совершенно лишился доверия из-за того, что его описание разговора не совпадает с обнародованной стенограммой беседы президентов двух стран. Это заявление Трамп опубликовал 14 октября на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский лидер заметил, что даже председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, активно продвигающий расследование для начала процедуры импичмента Трампа, понимает, что такой осведомитель Конгрессу больше «не нужен».

В качестве причины Трамп назвал несоответствие «истории» осведомителя и стенограммы разговора и добавил, что второй потенциальный осведомитель уже совсем перестал упоминаться.

Процедура импичмента была начата на основании обвинения Трампа в давлении на его украинского коллегу для того, чтобы Киев оказал помощь действующему президенту США в переизбрании на второй срок в 2020 году. Трамп якобы добивался расследования действий сына своего вероятного противника Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки украинской власти.