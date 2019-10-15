Барселона, Испания, 15 октября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате столкновений с полицией в испанской Барселоне выросло до 56, сообщает газета El Pais.

Robert Bonet Столкновение

Сообщается, что большинство пострадавших получили различные травмы в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны, где проходит крупная протестная акция. Ранее сообщалось о 37 пострадавших в ходе протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября собралось около 8000 протестующих в аэропорту Барселоны в Испании. Большая часть демонстрантов находилась в здании главного терминала аэропорта «Эль-Прат», некоторые из протестующих забрались на крышу. Также в здании воздушной гавани демонстранты возводили баррикады.