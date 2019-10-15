Вашингтон, 15 октября, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции, дающий право Белому дому вводить санкции против лиц, препятствующих прекращению боевых действий, сообщается 14 октября в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В заявлении сказано, что президентом США подписан исполнительный указ о санкциях против лиц, препятствующих прекращению кровопролития в зоне турецкой военной операции на севере Сирийской Республики.

Глава Белого дома предписал Госдепартаменту и минфину принять решение, в отношении каких лиц будут введены рестрикции. Имеются в виду люди, которые «препятствуют прекращению огня» в зоне конфликта и являются помехой для мирного урегулирования в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп 14 октября объявил, что Трамп подписал документы о новых санкциях против Анкары, введённых в связи с операцией Турции в Сирии.