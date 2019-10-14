Вашингтон, 15 октября, 2019, 02:53 — ИА Регнум. США договорились с Россией о переходе под российский контроль города Манбидж на севере сирийской провинции Алеппо, сообщил 14 октября журнал Newsweek.

U.S. Army Американские солдаты

По сведениям источника журнала в Пентагоне, американские войска выходят из города, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями. Это делается на фоне турецких действий по разгрому удерживающих Манбидж отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), которые поддерживает Вашингтон.

Американцы, как пишет журнал, «помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны».

Неназваный источник Newsweek утверждает, что это быстрый вывод подразделений США, «всё направлено на то, чтобы уйти».

14 октября турецкие войска совместно с боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА) начали атаку на Манбидж, являющийся одной из ключевых позиций отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), входящих в коалицию СДС. В свою очередь для защиты границы и отражения агрессии турок в город вошли части армии Сирийской Арабской Республики.