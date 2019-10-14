Вашингтон, 15 октября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Вашингтон расширил список санкций против Турции, добавив в него несколько министерств и высших должностных лиц Турецкой Республики, сообщает 14 октября сайт минфина США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В список включены министерство национальной обороны и министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.

Также под санкции подпадают руководители этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез. Кроме того, в список добавлен министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп 14 октября объявил, что Трамп подписал документы о новых санкциях против Анкары, введённых в связи с операцией Турции в Сирии.