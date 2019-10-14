Лондон, 14 октября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Турция «проявит сдержанность» и будет «координировать свои действия с союзниками» в Сирии, 14 октября передает агентство Reuters.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Единственный способ понять, что там происходит, — это понять ту важную роль, которую сыграла Турция (в борьбе с терроризмом)» , — заявил Столтенберг в ходе выступления в Лондоне.

Столтенберг отметил, что «Турция важна для НАТО», и он считает самым важным «не подорвать единство» в альянсе.

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