Барселона, Испания, 14 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Аэропорт Барселоны отменил 108 рейсов из-за продолжающихся акций протеста и столкновений с полицией, 14 октября передает агентство Associated Press.

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Вблизи аэропорта Барселоны и в главном терминале находятся тысячи демонстрантов. В ходе столкновений с полицией пострадали не менее 37 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября города Каталонии охватили массовые акции протеста в ответ на решение Верховного суда Испании по делу лидеров борьбы за независимость региона.

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