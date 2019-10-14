Мурманск, 14 октября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Территория мурманского порта стала шире — распоряжением правительства РФ внесены изменения в границы морской гавани. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росморпорта.

Мурманский порт

Корректировки связаны с изменением границ акватории морского порта Мурманск в целях включения в границы морского порта трех водных участков в районе восточной части Кильдинского пролива, на которых организован временный рейдовый перегрузочный комплекс, предназначенный для перевалки сжиженного природного газа по схеме «борт-борт».

Временный рейдовый перегрузочный комплекс представляет собой три рейдовых причала. На двух рейдовых причалах могут швартоваться газовозы типа «Ямалмакс» длиной 300 метров, шириной 50 метров и осадкой в грузу 13 метров. Каждый из рейдовых причалов состоит из 8 швартовных бочек, закреплённых на дне железобетонными призматическими якорями. На третьем рейдовом причале будет установлено служебное судно длиной не более 100 метров, предназначенное для размещения персонала рейдового перегрузочного комплекса и контрольно-надзорных органов.

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» будет обеспечивать лоцманскую проводку судов, осуществляющих судозаходы в морской порт Мурманск и следующих на погрузку-разгрузку к рейдовому перегрузочному комплексу.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Новатэк» планирует создать перевалочный пункт СПГ на острове Кильдин (Мурманская область) к концу октября 2019 года. А в 2023 году «Новатэк»рассчитывает запуститьперевалу и хранение газа на плавучих комплексах. Для этого в Ура-губе будет создан хаб стоимостью свыше 70 млрд рублей.