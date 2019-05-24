«Новатэк» перенесет пункт перевалки СПГ из Норвегии в Россию в октябре

Архангельск, , 20:24 — REGNUM Перевалка ямальского сжиженного природного газа будет перенесена уже в этом году. Об этом, выступая с докладом на Международном арктическом научном саммите сообщил гендиректор консультационной компании «Гекон», член Научного совета при Совете Безопасности РФ Михаил Григорьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«С 25 октября перевалка газа проекта «Ямал-СПГ» будет перенесена из порта Хоннингсвог, расположенного на севере Норвегии, в район острова Кильдин в Баренцевом море», — заявил Григорьев.

Также он напомнил, что следующим знаковым событием для поставщиков СПГ станет появление комплексов по перевалке газа.

«В 2023—2024 годах завершится строительство двух комплексов по перевалке СПГ в Ура-губе Кольского полуострова и на Камчатке. Это позволит сократить длительность рейсов судов высокого ледового класса Yamalmax: рейс будет составлять 11 дней до Ура-губы (вместо 13 дней до Хоннингсвога) и 21 день до Петропавловска-Камчатского (вместо 41 дня до китайского порта), — сказал Григорьев. — Пункты перевалки де-факто будут являться хабами, точками международной торговли, и они будут обслуживаться судами без ледовых усилений, то есть не потребуют дополнительной финансовой нагрузки».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Новатэк» осуществила первую перевалку СПГ с танкера на танкер 26 ноября в норвежском порту Хоннингсвог. После этого газ был отправлен европейским заказчикам. Компания планирует осуществлять хранение и перевалку СПГ на плавучих комплексах.

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