Киев, 14 октября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. В ходе акции «Нет капитуляции!» в Киеве один из участников обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной Артур Панов назвал Кубань и Ростов «украинскими», сообщило 14 октября издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские неонацисты

Сначала он прочитал речь с бумажки, а затем начал скандировать: «Кубань — это Украина! И Ростов — это Украина!».

Напомним, по данным полиции, в акции участвовало около 12 тыс. человек. Правонарушений зафиксировано не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе акции главарь одной из неонацистских банд поставил властям Украины ультиматум и дал десять дней на выполнение требований участников акции.

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