Киев, , 22:24 — REGNUM В акции под названием «Нет капитуляции!» в Киеве принимало участие 12 тыс. человек, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщила 14 октября пресс-служба ведомства.

«Всего в первом марше приняли участие около 6 тыс. человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Незалежности и завершилась под офисом президента, было до 12 тыс. участников», — рассказал он.

Чиновник отметил, что в ходе акций не было зафиксировано никаких правонарушений.

Как сообщало, ранее в ходе акции главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что у украинских властей есть десять дней, чтобы исполнить требования протестующих. В противном случае он пообещал, что украинские «добровольцы» займут в Донбассе те позиции, с которых будут выведены боевики ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Время маршей прошло». Главарь нацистов дал властям Украины десять дней