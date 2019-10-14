Красноярск, 14 октября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

Ashely Moreno Арест

Мужчины 24 и 29 лет задержаны в рамках расследования уголовного дела о тяжком причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 31-летнего мужчины в городе Красноярске. Ведётся допрос подозреваемых. В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как установили следователи, оба задержанных были ранее судимы. Один отбывал наказание за мошенничество и грабёж, второй был осуждён за грабёж и незаконный оборот наркотических средств. К делу было приобщено видео, снятое знакомым подозреваемых на месте преступления и подтверждающее причастность подозреваемых к произошедшему.

Кроме того, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что расследование данного уголовного дела поставлено на контроль председателем СК России и никакие родственные связи кого-либо из фигурантов дела не повлияют на принятие в их отношении законных решений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти 31-летнего жителя Красноярска, избитого злоумышленниками в ходе возникшего конфликта. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. В ходе избиения приятель злоумышленников снимал всё происходящее на видео, которое затем выложил в интернет. Ряд СМИ сообщал, что один из подозреваемых в преступлении якобы является сыном влиятельных родителей.