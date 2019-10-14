Красноярск, , 15:34 — REGNUM В Красноярске следствие выясняет обстоятельства причинения смертельных травм мужчине. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело, возбуждённое 15 сентября по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), поступило следствию из полиции в октябре.

В связи со смертью потерпевшего уголовное дело переквалифицировали на ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По предварительной версии, ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели приехали домой к 31-летнему знакомому, с которым у них ранее возник словесный конфликт в ходе телефонного разговора.

На лестничной площадке и в квартире злоумышленники нанесли мужчине множественные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге мужчину осудили за смертельное избиение за место на парковке.