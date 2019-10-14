Ереван, 14 октября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Вопрос отправки в Сирию армянского воинского контингента не рассматривается. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня, 14 октября, на брифинге, ответичая на вопрос, рассматривают ли власти Армении вопрос отправки воинского контингента в Сирию.

Mil.am Армянский военнослужащий

«Рассматриваются разные варианты и сценарии развития событий и того, как помочь соотечественникам и как помочь мирному сирийскому населению. Но указанного вами сценария среди рассматриваемых нет», — сказала она.

Ранее ряд армянских общественных деятелей подняли вопрос, чтобы обсудить целесообразность отправки в Сирию армянского воинского контингента.