Баку, 14 октября, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Причиной военной операции Турции на северо-востоке Сирии является невыполнение данных представителями США обещаний, заявил 14 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Баку.

Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

Такое заявление глава МИД Турции сделал в ходе международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности».

«Необходимо выполнять данные нам обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США», — сказал глава турецкого МИД.

О каких именно обещаниях США идёт речь, Чавушоглу не сообщил.

Напомним, военные США, ранее прикрывавшие сирийских курдов, ушли с направления турецкого вторжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию «Источник мира». Целью операции заявлено создание буферной зоны вдоль турецкой границы, а также борьба с Рабочей партией Курдистана и отрядами сирийских курдов.