Канны, Франция, 14 октября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Во время проходящего в Каннах с 14 по 17 октября крупнейшего медиарынка Mipcom было объявлено, что русский анимационный сериал «Тима и Тома», созданный группой компаний «Рики», выйдет в эфир France Télévisions. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о сделке сообщила представляющая российский проект на франкоговорящих территориях дистрибьюторская компания Go-N international.

Мультсериал «Тима и Тома»

Продюсер и соучредитель GO-N International Эрик Гарнет выразил благодарность русским партнерам за доверие представлять их продукцию и поделился радостью за французских детей, которые познакомятся с удивительным и интересным миром Тимы и Томы.

Заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова призналась, что «Тима и Тома» — особенный для компании проект, который уже добился признания в России и успешно начинает путешествие по всему миру.

Мультсериал «Тима и Тома»

«Тима и Тома» — анимационный сериал, повествующий о дружбе бегемотика Тимы и слонёнка Томы. Истории об их жизни и приключениях созданы специально для дошкольников, которым фантазийный мир героев близок и понятен.

Сериал уже полюбился зрителям не только России и стран СНГ, но и китайским детям: проект набрал более 2 миллиардов просмотров на YouKu. Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Рики» совместно с китайской компанией Alibaba Cultural Media and Entertainment Group начали совместное производство второго сезона сериала.

Сейчас группа компаний «Рики» активно работает на каннском рынке MIPCOM на своем персональном стенде, организованном в сотрудничестве с проектом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра.