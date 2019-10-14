Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Глава петербургского комитета по благоустройству, отвечающего за уборку дорог от снега, уволился перед наступлением зимы. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в Смольном.

Gov.spb.ru Владимир Рублевский

Утверждается, что ВладимирРублевский написал заявление об уходе по собственному желанию и 14 октября был освобожден от должности.

Заметим, ранее Рублевского также вывели из состава городского правительства, зато теперь туда входит глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, который ради этой должности по предложению главы города Алексндра Беглова выбыл из губернаторской гонки.

Временно исполнять обязанности председателя комитета по благоустройству будет первый заместитель Сергей Малинин.